POL-LB: B28/ Bondorf/ BAB81 Anschlussstelle Rottenburg: LKW-Fahrer übersieht Fahrschülerin auf Leichtkraftrad; Sindelfingen: Unfallflucht im Parkhaus

Ludwigsburg (ots)

B28/ Bondorf/ BAB81 Anschlussstelle Rottenburg: LKW-Fahrer übersieht Fahrschülerin auf Leichtkraftrad

An der Anschlussstelle Rottenburg der Bundesautobahn 81 (BAB81) kam es am Montag gegen 19:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der eine 15-jährige Fahrschülerin leicht verletzt wurde. Die Teenagerin war auf einer Honda und ihrem Fahrlehrer im Schlepp auf der Bundesstraße 28 (B28) in Fahrtrichtung Rottenburg unterwegs, als ein 55-Jähriger mit seinem Lkw im Bereich der Anschlussstelle zur BAB81 einen Fahrstreifenwechsel durchführte und hierbei mutmaßlich die junge Frau übersah. Die 15-Jährige wurde durch das Fahrmanöver abgedrängt, stürzte in der Folge und wurde dabei leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An der Honda entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Sindelfingen: Unfallflucht im Parkhaus

Ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 08:30 Uhr und 09:00 Uhr an einem BMW, der in einem Parkhaus in der Calwer Straße in Sindelfingen geparkt war. Der Schaden wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

