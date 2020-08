Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen, Süßen - Zu viel getrunken

Donnerstagnacht endete die Fahrt für drei Autofahrer in Hattenhofen und Süßen.

Ulm (ots)

In der Hauptstraße in Hattenhofen hatten Polizisten eine Kontrollstelle eingerichtet. Gegen Mitternacht stoppten die Polizisten einen 16-Jährigen mit seinem Pedelec. Der hatte während der Fahrt sein Handy benutzt. Die Polizisten rochen darüber hinaus deutlich Alkohol bei dem Jugendlichen. Ein Test bestätigte einen Wert deutlich über dem Erlaubten. Der junge Mann hatte so viel Alkohol getrunken, dass er eine Blutprobe abgeben musste. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut von Angehörigen übergeben. Für einen 29-Jährigen Klein Lkw Fahrer war gegen 0.45 Uhr an gleicher Stelle die Fahrt zu Ende. Auch er hatte zu viel Alkohol getrunken und musste seinen Mercedes stehen lassen.

In Süßen zogen Polizisten gegen 1 Uhr einen 43-jährigen Skoda Fahrer aus dem Verkehr. Den stoppte die Polizei in der Donzdorfer Straße. Er hatte zu viel Alkohol getrunken und ein Arzt nahm dem Mann in einem Krankenhaus Blut ab. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Die Polizei warnt: Wer alkoholisiert fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Denn Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein, führt zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengt das Blickfeld, beeinträchtigt Reaktion und Koordination und er enthemmt. Diese Mischung ist gefährlich. Deshalb empfiehlt die Polizei, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

+++++++ 1420802 1420655 1420872

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell