POL-UL: (UL) Munderkingen - Berauscht auf dem Mofa

Gegen einen Mann ermittelt die Polizei nach einer Kontrolle am Mittwoch in Munderkingen.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr überprüfte eine Polizeistreife in der Senfgasse einen Mofafahrer. Die Polizisten wussten, dass er vor kurzem schon einmal angezeigt wurde, weil er im Drogenrausch mit dem Fahrzeug unterwegs war. Auch bei der Kontrolle am Mittwoch stand der 49-Jährige unter Drogeneinfluss. Diesen Verdacht bestätigte ein Schnelltest. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizisten behielten auch den Fahrzeugschlüssel. So wollen sie weitere Drogenfahrten verhindern. Und sie werden die Führerscheinstelle unterrichten, damit die Behörde weitere Maßnahmen prüfen kann. Den 49-Jährigen erwartet jetzt eine Anzeige.

Die Polizei mahnt: Der Konsum von Rauschgiften ist in Deutschland streng geregelt. Nicht ohne Grund, denn der Konsum dieser Gifte kann noch Tage später gefährliche Folgen haben. Auch der Konsum von Medikamenten kann solche Folgen haben. Die Polizei rät deshalb dringend, mit einem Arzt zu sprechen und lieber einmal mehr auf das Fahren zu verzichten. Und auf Rauschgifte allemal. Damit alle sicher ankommen.

