POL-MA: Hockenheim: Böse Überraschung auf dem Weg in den Urlaub; Wohnwagen während des Schlafs auf Rastanlage an A 6 aufgebrochen; Zeugen gesucht

Hockenheim (ots)

Während ein holländisches Ehepaar, das sich auf dem Weg in den Urlaub befand, in ihrem Wohnwagen auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West schlief, brachen bislang unbekannte Täter am Dienstagmorgen, zwischen 3-5 Uhr in ihren Wohnwagen ein.

Daraus entwendeten Sie eine Handtasche, ein I-Pad und eine Kamera sowie Bargeld. Auch in die Hände der Täter fielen die Autoschlüssel, aus dem sie zusätzlich noch ein Laptop, Bargeld und persönliche Papiere stahlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Ein Lkw-Fahrer hatte bei der Anzeigenaufnahme mitgeteilt, dass er zwei dunkel gekleidete Männer flüchten sah.

Ob diese Tat im Zusammenhang mit dem Aufbruch eines Wohnmobils und zwei versuchten Aufbrüchen am frühen Samstagmorgen des 19. September auf der Tank- und Rastanlage Hardtwald-Ost steht (Pressebericht vom 21.09.), ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Walldorf, Tel.: 06227/35826-0.

