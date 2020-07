Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Geparktes Auto angefahren - Zeugensuche nach Unfallflucht

Freiburg (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Ühlin-Straße wurde am Mittwoch, 08.07.20, gegen 13.20 Uhr, ein geparkter VW Polo angefahren. Es entstand ein Schaden an der Heckstoßstange in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Verursacher, der möglicherweise mit einem weißen VW unterwegs war, entfernte sich von der Unfallstelle. Der Unfall soll durch mehrere Zeugen beobachtet worden sein. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, in Verbindung zu setzen.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell