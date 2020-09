Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim: Mit Auto unter Alkohol unterwegs

Dielheim (ots)

Am frühen Dienstagmorgen, gegen 0.30 Uhr, sollte der Fahrer eines VW kontrolliert werden, der einer Streife des Polizeireviers Wiesloch auf der L 612 zwischen Horrenberg und Dielheim entgegenkam. Als der Autofahrer plötzlich auf den Hohlweg am Ortsteil Unterhof abbog und mit hoher Geschwindigkeit davonfahren wollte, fuhr die Streife hinterher. In Ortskern hielt der Autofahrer schließlich an und versuchte zu Fuß, in den angrenzenden Wald zu flüchten. Dort wurde er eingeholt und widerstandslos festgenommen. Grund seiner Flucht: Fahren unter Alkoholeinwirkung. Ein erster Test ergab 1,2 Promille. Eine Blutprobe und seinen Führerschein musste der 21-Jährige daraufhin abgeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell