Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Brand vor ehemaligem Gerätehaus

Horstmar (ots)

Am frühen Samstagmorgen (26.09.2020) gegen 04.00 Uhr haben an der Graf-Bernhard-Straße zwei Mülltonnen gebrannt - und zwar vor dem ehemaligen Gerätehaus der Feuerwehr. Die Wehrleute konnten den Brand schnell löschen und so das Übergreifen auf eine Hecke verhindern. Beide Tonnen sind durch die Hitze des Feuers geschmolzen. Über dem ehemaligen Gerätehaus wohnen mehrere Personen. Für die Bewohner bestand jedoch zu keiner Zeit eine Gefahr. Hinweise auf den oder Verursacher gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet um Hinweise unter 02551/15-4115.

