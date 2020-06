Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unbekannter flüchtet aus Wohnhaus

Stadtlohn (ots)

Durch ein Geräusch geweckt wurde in der Nacht zum Mittwoch eine Hausbewohnerin am Telgenkamp. Gegen 01.00 Uhr quietschte eine Tür im Erdgeschoss. Fremde Personen stellten die Geschädigten jedoch mehr nicht fest, aber offen stehende Türen. Ein Unbekannter hatte das Haus auf unbekannte Weise betreten, konnte aber unerkannt fliehen. Beute machte er nicht. Im Cohaus Esch kam es bereits Mitte Mai zu einem ähnlichen Fall in unmittelbarer Nähe des aktuellen Tatortes. Ob es Tatzusammenhänge gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Link zur Pressemeldung vom 13. Mai 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4596099

