Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Grablichter beschädigt

Südlohn (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch auf dem Friedhof in Oeding auf 44 Grabstellen Verwüstungen angerichtet. Beschädigte und zerstörte Leuchter lagen auf den Gräbern. Glasscherben säumten die Wege der Ruhestätte. Einer der Geschädigten grenzt die Tatzeit auf Mittwoch, 11.00 Uhr bis 15.00 Uhr ein. Ein weiterer Zeuge gab an, dass ihm am Vorabend bereits beschädigte Grableuchter aufgefallen seien. Der Gesamtschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Geschädigte und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000 in Verbindung zu setzen.

