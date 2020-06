Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Wieder ohne Führerschein unterwegs

Vreden (ots)

Ohne Führerschein unterwegs war am Mittwoch ein 22-Jähriger in Vreden auf der Stadtlohner Straße. Ein Motorradpolizist hielt den Rollerfahrer gegen 15.00 Uhr an. Wie sich bei der Kontrolle herausstellte, war der Vredener kein Unbekannter. Bereits vor einigen Tagen hatte die Fahrt mit einem "frisierten" Roller für den Vredener ein Strafverfahren zur Folge. Nun folgt eine weitere Anzeige. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von circa 70 km/h. Er habe eine Prüfbescheinigung, so der Rollerfahrer, konnte diese aber nicht vorzeigen. Sie hätte ihn aber nicht vor der Strafanzeige bewahrt. Diese erlaubt nur das Führen von Kraftfahrzeugen mit einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit bis 25 km/h.

