POL-BOR: Bocholt - Auf wartendes Auto aufgefahren

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 48-jährige Autofahrerin aus Rheine am Mittwoch auf der Landesstraße 602 in Bocholt zugezogen. Sie wartete gegen 14.50 Uhr an der Kreuzung L608/Schwanenstraße hinter einem an einer roten Ampel wartenden Sattelzug eines 41-Jährigen aus Polen. Dieses bemerkte ein 29-jähriger Autofahrer aus Bocholt zu spät und fuhr auf das Fahrzeug der Rheinenserin auf. Er wollte weiter in Richtung Dinxperloer Straße fahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug gegen den Lkw gedrückt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 13.000 Euro.

