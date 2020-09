Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Streitigkeiten im häuslichen Bereich - eine Person schwer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Mannheim-Rheinau (ots)

Am frühen Montagnachmittag kam es in der Neuhofer Straße im Stadtteil Mannheim-Rheinau zu Streitigkeiten im häuslichen Bereich. Dabei kam auch ein Messer zum Einsatz. Eine männliche Person erlitt schwere Verletzungen und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Kurz nach der Tat konnte ein Tatverdächtiger festgenommen werden. Das Fachdezernat des Kriminalkommissariats Mannheim bei der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat übernommen.

