Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Versuchter Einbruch in Pfarrgebäude

Bammental (ots)

Im Zeitraum von Samstag, den 19.09.2020 bis Samstag, den 26.09.2020, 09:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter am Fischersberg auf der Rückseite des Pfarrgebäudes mit Gewalt zwei Türen aufzuhebeln, um in dieses einzubrechen. Die Türen hielten dem Einbruchsversuch jedoch stand. In einem unverschlossenen Wintergarten des Pfarrgebäudes lagen Sitzkissen und Decken auf dem Boden, welche vermutlich durch den oder die Täter als Nachtlager genutzt wurden. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06223/9254-0 beim Polizeirevier Neckargemünd zu melden.

