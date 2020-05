Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200515.1 Heide: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Heide (ots)

In der Nacht zu heute haben drei Unbekannte einen Sonnenschirm vor einem Modegeschäft in Heide besprüht. Bei Erscheinen der Polizei hatten sich die Täter bereits entfernt.

Kurz nach Mitternacht vernahm ein Zeuge in seiner Wohnung Sprühgeräusche von außerhalb. Bei einer Nachsicht entdeckte er zwei männliche und eine weibliche Person, die den Sonnenschirm eines Geschäftes in der Süderstraße mit Farbe verunstalteten. Der Zeuge alarmierte die Polizei, die Sprayer flüchteten. Sie hinterließen einen Schaden von etwa hundert Euro an dem nagelneuen Schirm.

Hinweise auf die Identität der Sprayer gibt es bisher nicht - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

