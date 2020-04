Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Erneute Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter

Baden-Baden (ots)

Am heutigen Montagmittag kam es zu einer Häufung von Anrufen "falscher Polizeibeamter" im Bereich Baden-Baden. In der Stunde zwischen 11:45 Uhr und 12:45 Uhr wendeten sich mehrere Bürger, unter anderem aus den Straßen Amselweg, An der Turnhalle, Hardbergstraße, Geroldsauer Straße, Schußbachstraße und Heubergweg, an die Polizei. Sie alle hatten Anrufe "falscher Polizeibeamter erhalten, wobei es nach bisherigem Kenntnisstand zu keinen erfolgreichen Betrugsdelikten kam. Die Angerufenen reagierten richtig: sie beendeten die Telefonate und riefen die "echte" Polizei über den Notruf 110 an.

Die von den Betrügern dargestellte Geschichte ähnelt sich meist: Eine Einbrecher- oder Räuberbande wurde in der Umgebung festgenommen, jedoch nicht alle, nur ein oder zwei. Bei diesen wurden Notizzettel mit Name und Adresse des Angerufenen gefunden. Es werde daher vermutet, dass der Angerufene Opfer eines bevorstehenden Einbruchs werden wird. Die Polizei könne nun die Wertsachen sichern. (In allen Varianten wird dann auch immer wieder die Verquickung mit einem kriminellen Bankmitarbeiter geschildert, so dass auch auf der Bank das Geld nicht sicher wäre.)

Die Präventionstipps der Polizei:

- Die echte Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen oder ihr Vermögen zu schützen! - Rufen Sie nie die am Telefon angezeigte Nummer zurück, sondern fragen Sie beim Notruf ´110´ nach! - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis. - Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen! - Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. /rs

