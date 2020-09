Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer prallt in Leitplanke - leicht verletzt

Sinsheim (ots)

Am Samstag, den 26.09.2020, gegen 17:20 Uhr fuhr ein 27-jähriger Peugeot-Fahrer auf der B292 von Sinsheim kommend in Richtung Waibstadt, kam auf der regennassen Fahrbahn von der Straße ab und prallte in die Leitplanke. Durch die Kollision entstand an dem Fahrzeug ein Totalschaden in Höhe von 10.000 EUR. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Fahrer in ein nahegelegenes Krankenhaus, das Auto musste abgeschleppt werden. Da das Fahrzeug Öl verlor, musste dieses durch eine Fachfirma von der Straße entfernt werden.

