Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer verliert in Kurve Kontrolle über sein Auto - Totalschaden

Sinsheim (ots)

Am Samstag, den 26.09.2020, gegen 10:30 Uhr fuhr ein 23-jähriger Fahrer eines Fords auf regennasser Fahrbahn auf der L550 von Weiler kommend in Richtung Sinsheim, verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Auto und prallte in die Leitplanke. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Dieses musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 12.000 EUR.

