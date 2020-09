Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Mannheim-Innenstadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagnachmittag in der Mannheimer Innenstadt wurde eine 25-jährige Frau leicht verletzt. Ein 43-jähriger Mann fuhr gegen 13.30 Uhr im Quadrat E 3 mit seinem VW Transporter vom Fahrbahnrand in Richtung Bismarckstraße an. Dabei übersah er einen 33-jährigen Mann, der mit seinem Skoda in gleicher Richtung fuhr, und stieß mit ihm zusammen. Dabei erlitt eine 25-jährige Mitfahrerin im Skoda einen Schock. Die schwangere Frau wurde zur eingehenden Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Zusammenstoß entstand zudem Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

