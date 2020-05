Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Dachstuhlbrand in Letmathe +++Erstmeldung+++

Bild-Infos

Download

Iserlohn (ots)

Aktuell ist die Feuerwehr Iserlohn in Letmathe im Einsatz. In der Straße "Im Oberdorf" brennt das Dach eines Wohnhauses in voller Ausdehnung. Die Brandbekämpfung ist unter anderem über zwei Drehleitern eingeleitet, Verletzte gibt es glücklicherweise nicht zu beklagen. Wir berichten nach.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Feuerwehr Iserlohn

Stefan Buchen

Telefon: 02371 / 806 - 6

E-Mail: pressestelle-feuerwehr@iserlohn.de

www.feuerwehr-iserlohn.de

www.facebook.de/Feuerwehr-Iserlohn

Original-Content von: Feuerwehr Iserlohn, übermittelt durch news aktuell