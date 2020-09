Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd-Dilsberg: Unter Drogen und ohne Führerschein mit Roller unterwegs

Neckargemünd-Dilsberg (ots)

Am Montagabend, gegen 22 Uhr, wurde in der Neuhofer Straße ein Rollerfahrer kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er offenbar unter Drogen stand. Ein erster Test bestätigte den Verdacht. Zudem hatte er für das fahrerlaubnispflichtige Fahrzeug keine Fahrerlaubnis, sodass zum Vorwurf des Fahrens unter Drogeneinfluss auch noch der des Fahrens ohne Fahrerlaubnis hinzu kommt. Nach seiner Blutentnahme durfte der 29-Jährige die Wache in Neckargemünd wieder verlassen.

