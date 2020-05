Polizei Gütersloh

POL-GT: Vier Verletzte bei schweren Verkehrsunfall in Werther

Gütersloh (ots)

Werther (LG)- Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bielefelder Straße in Werther wurden am Samstagabend gegen 20.28 Uhr vier Personen zum Teil schwer verletzt. Zur Unfallzeit war ein 65-jähriger Pkw-Fahrer aus Bielefeld mit seinem Mercedes aus Werther kommend in Richtung Bielefeld unterwegs. Ihm kam ein BMW entgegen, der von einem 26-jährigen Pkw-Fahrer aus Melle gesteuert wurde. In Höhe des Hauses Nr. 101 kam es aus bisher unbekannter Ursache zu seinem Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wobei beide Pkw erheblich beschädigt wurden. Der Mercedesfahrer und seine Ehefrau (68 Jahre) wurden schwer verletzt, sie wurden mit einem RTW in ein Bielefelder Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des BMW wurden leicht verletzt, sie wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus nach Halle transportiert. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt und zur weiteren Untersuchung sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Bielefelder Straße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell