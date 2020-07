Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahrzeugbrand- BMW nicht mehr fahrbereit

Neumagen-Dhron (ots)

Durch ein Feuer im Motorraum entstand am Freitagmorgen, 24.07.2020, gegen 09:50 Uhr, ein erheblicher Sachschaden an einem geparkten PKW in Neumagen-Dhron. Der Motorraum des BMWs brannte aufgrund eines technischen Defekts komplett aus. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Im Einsatz waren die 14 Kräfte der Feuerwehr Neumagen-Dhron, sowie die Polizei Bernkastel-Kues.

