Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Küchenbrand Ort: 54550 Kirchweiler, Schulstraße Zeit: 23.07.2020, 19:38 Uhr

Kirchweiler (ots)

Am Abend des 23.07.2020 kam es in Kirchweiler zum Brand einer Küche in einem Einfamilienhaus. Der Brand entstand vermutlich durch erhitztes Fett, welches sich in einer Pfanne auf dem Herd befand. Die zum Zeitpunkt des Brands außerhalb des Hauses befindliche Verantwortliche stellt sodann Rauch fest, welcher aus ihrer Haustür kommt. Mit Hilfe ihres Nachbarn gelingt es schließlich, den Brand zu löschen.

Das Haus war anschließend verraucht und wurde insbesondere im Bereich der Küche beschädigt, war jedoch noch bewohnbar.

Die Verantwortliche und ihr Nachbar wurden mit Rauchvergiftungen ins Krankenhaus verbracht. Die Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht genau beziffert werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich

Polizeiinspektion Daun

06592-0626-0

pidaun@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell