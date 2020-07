Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Ereignis: Illegale Abfallentsorgung, Ablagerung von Altreifen Ort: 54550 Daun, Parkplatz an der L 68 Waldkönigen Zeit: 23.07.2020, 19:00 Uhr

Daun (ots)

Auf einem Parkplatz an der L68 zwischen Daun und Waldkönigen wurden in bisher nicht exakt bekanntem Tatzeitraum insgesamt 8 Altreifen illegal entsorgt. Durch die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Altreifen nach vorangegange-ner Mitteilung gegen 19:00 Uhr aufgefunden werden. Hinweise auf den Verursacher sind bisher nicht vorhanden und werden erbeten an die Polizei Daun, Tel.: 06592-96260

