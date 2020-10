Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Beim Diebstahl erwischtes Pärchen verletzt Supermarkt-Mitarbeiterin in Böblingen

Ludwigsburg (ots)

Ein junges Paar wurde am Montag gegen 18:35 Uhr in einem Supermarkt eines Einkaufszentrums in der Wolfgang-Brumme-Allee in Böblingen bei einem Diebstahl erwischt. Die beiden waren einem Mitarbeiter bereits gegen 18:00 Uhr aufgefallen, als sie verschiedene Waren in mitgebrachte Taschen steckten. Als sie dann etwa eine halbe Stunde später an der Kasse nur ein Sandwich und eine Getränkedose bezahlen wollten, stellten zwei Mitarbeiter das Paar zur Rede. Während der männliche Tatverdächtige sofort davon rannte, blieb seine Begleiterin zunächst vor Ort. Als eine Mitarbeiterin die Frau dann mit zurück in den Laden nehmen wollte, wand sie sich aus dem Griff, rannte ebenfalls los und warf dabei die Getränkedose nach hinten in Richtung der Mitarbeiterin. Diese wurde dabei im Gesicht getroffen und leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten aus dem Gebäude.

Personenbeschreibung männlicher Tatverdächtiger: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 175 bis 180 Zentimeter groß, sportliche Figur, schwarze kurze lockige Haare, helle Jacke mit Ärmeln aus schwarzem Leder, blaue Jeanshose, weiße Turnschuhe, weißer Mund-Nasen-Schutz, schwarze Sporttasche mit der Aufschrift "Kappa"

Personenbeschreibung weibliche Tatverdächtige: Etwa 18 bis 25 Jahre alt, etwa 160 Zentimeter groß, normale Statur, schwarze Haare, weinrote Winterjacke mit Fell an der Kapuze, schwarze Leggins mit weißer Schrift an den Seiten, schwarze Turnschuhe, beige Umhängetasche, schwarzer Mund-Nasen-Schutz

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen können sich unter der zentralen Hinweisnummer 0800 1100225 melden.

