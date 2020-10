Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ertingen - Radschrauben nicht richtig angezogen

Verlorene Räder führten am Freitagmorgen in Ertingen zu mehreren Unfällen.

Ulm (ots)

Ein 42-Jähriger war kurz nach 7 Uhr im Tunnel bei Ertingen in Richtung Herbertingen unterwegs. An seinem Autoanhänger mit Doppelachse lösten sich beide Räder der linken Seite. Ein Rad rollte auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem Lastwagen. Ein Autofahrer, der hinter dem Gespann fuhr, stieß mit dem zweiten Rad zusammen. Ein weiterer Autofahrer bremste wegen eines auf der Straße liegenden Rades ab. Das erkannte der Nachfolgende zu spät und fuhr auf. Die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380) hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 42-Jährige am Donnerstag an seinem Anhänger die Räder gewechselt und die Schrauben nicht richtig angezogen. Der Sachschaden an allen beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 15.000 Euro. Sie blieben fahrbereit. Zur Unfallaufnahme war der Tunnel etwa 30 Minuten gesperrt.

+++1797656+++1797576

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell