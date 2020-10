Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Brand in Schule

Papiertücher brannten am Donnerstag in einer Heidenheimer Schule.

Gegen 10 Uhr brannten die Tücher in der Mädchentoilette einer Schule am Zanger Berg aus noch unbekannter Ursache. Die Flammen verschmorten einen Halter für die Papiertücher, wodurch es rauchte. Die Angehörigen der Schule brachten sich in Sicherheit und sammelten sich draußen. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell gelöscht. Drei Menschen im Alter von 7, 29 und 54 Jahren brachte der Rettungsdienst mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus. Sie erlitten leichte Verletzungen. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei (Tel. 07321/3220). Am Gebäude entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

