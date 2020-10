Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Traktorfahrer übersieht Fahrrad

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstag eine 50-Jährige bei einem Unfall bei Sonderbuch.

Ulm (ots)

Gegen 17 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit dem Traktor auf einem Feld in Sonderbuch. Die Radlerin befuhr einen angrenzenden Feldweg. Dabei übersah der Lenker des Traktors die 50-Jährige. Ein am Traktor befestigtes Betongewicht stieß gegen die Fahrradfahrerin. Bei dem Zusammenstoß stürzte sie zu Boden. Der Rettungshubschrauber brachte sie mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Mühlhausen (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Am Traktor entstand kein Schaden.

Verkehrsteilnehmern empfiehlt die Polizei besondere Aufmerksamkeit. Zweiradfahrer sind wegen ihrer schmalen Umrisse nur schwer zu erkennen. Deshalb heißt es: Lieber einmal mehr und genauer schauen. Weitere Hinweise erhalten Sie unter: www.gib-acht-im-verkehr.de.

