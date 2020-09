Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Vilbel: Nach Angriff auf 19-Jährigen - Kripo sucht Zeugen

Friedberg (ots)

Nachdem es am vergangenen Sonntag am Bad Vilbeler Nordbahnhof zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war, in deren Rahmen ein 19-Jähriger verletzt wurde, bittet die Kripo in Friedberg mögliche Zeugen des Geschehens, sich telefonisch mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen, Tel. 06031/6010.

Was war geschehen?

Kurz nach 13 Uhr hatte sich der aus dem Main-Taunus-Kreis stammende 19-Jährige in der Dieselstraße am Bahnhof aufgehalten. Dort seien dann drei Personen auf ihn zugekommen, wobei einer ein Messer gezogen und mit diesem in Richtung des Geschädigten geschlagen habe. Der Angegriffene sei daraufhin sofort geflüchtet. Das Trio sei ihm hinterhergerannt; einer der Männer soll dabei mit Steinen nach dem 19-Jährigen geworfen haben. Zwischenzeitlich habe man ihn eingeholt und zu Boden gestoßen, wobei sich der Geschädigte Verletzungen zuzog. Letztlich gelang es ihm, seine Verfolger abzuschütteln.

Die Ermittler fragen: Wer konnte den geschilderten Sachverhalt beobachten und kann sachdienliche Hinweise zur Identität der Angreifer geben?

