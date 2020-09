Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer missachtet Rotlicht und stößt mit Auto zusammen - keine Verletzten - Sachschaden über 3.000 Euro

Heidelberg (ots)

Glück im Unglück hatte ein 28-jähriger Radfahrer bei einem Unfall am Montag kurz vor 8 Uhr an der Kreuzung Speyerer Straße/Lessingstraße/Montpellierbrücke. Wie der Radler schließlich auch einräumte, war er trotz bestehendem Rotlicht der Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren und dort mit dem Skoda einer 39-jähjrigen Autofahrerin kollidiert. Der Radfahrer blieb unverletzt, an den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 3.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell