Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Führerschein Auto gefahren und bei Kontrolle falsche Personalien angegeben

Mühlhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Verkehrskontrolle in der Straße in den Rotwiesen wurde einem 28-jährigen Autofahrer am Montag um 16.30 Uhr zum Verhängnis. Da half es auch nichts, dass er zunächst behauptete, er habe den Geldbeutel mit Führerschein zu Hause vergessen und dann völlig falsche Personalien angab. Die Beamten konnten diese Aussage schnell widerlegen, worauf der 28-Jährige zugab, gelogen zu haben. Grund war, dass ihm bereits zuvor die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Das Auto wurde sichergestellt. Gegen den Fahrer wird ein Strafverfahren eingeleitet.

