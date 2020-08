Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Wohnungseinbrüche in der Nacht von Freitag auf Samstag

Zeugen gesucht!

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Edingen-Neckarhausen zu zwei Wohnungseinbrüchen, die sich in der Zeit nach Mitternacht ereignet haben.

In der Straße "Kappesgärten" brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein, während das dort wohnende Ehepaar schlief. Am Morgen wurde der Einbruch bemerkt. Der oder die Täter gelangten nach ersten Ermittlungen über ein Fenster im Erdgeschoss ins Haus. Es wurde Bargeld sowie eine Damenarmbanduhr entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

Möglicherweise brachen der oder die selben Täter auch in ein Anwesen im Weiherhof ein. Hier wurde ein Badezimmerfenster aufgebrochen und im Anschluss wurden mehrere Schränke und Kommoden im gesamten Haus durchwühlt. Der Einbruch war noch in der Nacht festgestellt worden. Über das Diebesgut liegen z.Zt. noch keine Informationen vor.

In beiden Fällen hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, oder in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

