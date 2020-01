Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Unbekannte brechen Firmentransporter auf

Recklinghausen (ots)

Unbekannte gingen in der Zeit von Freitag bis Montag auf der Frohlinder Straße und der Bodelschwingher Straße drei Firmenkleintransporter an. Auf der Frohlinder Straße versuchten die Täter das Fahrzeug aufzubrechen, ließen aber aus unbekannter Ursache vom weiteren Vorgehen ab. Die beiden anderen Kleintransporter brachen die Täter jedoch auf und stahlen aus ihnen Werkzeugmaschinen, wie Bohrmaschinen, Kreissägen, Winkelschleifer und Sticksägen der Marke Makita, sowie Hilti. Zudem stahlen sie ein Laptop und zwei Kältemanometer. Hinweise erbitten das Regionalkommissariat in Castrop-Rauxel unter Tel. 0800/2361 111.

