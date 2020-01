Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Unbekannte beschädigen Streifenwagen der Polizei

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag beschädigten unbekannte Täter einen Streifenwagen der Polizei. Der Wagen war auf dem Abstellplatz vor der Wache am Südwall geparkt. Die Täter stachen mit einem spitzen Gegenstand auf die Windschutzscheibe ein, so dass ein langer und zwei kürzere Risse entstanden. Der entstandene Schaden wird auf 600 Euro geschätzt. Hinweise erbittet das Regionalkommissariat in Marl unter Tel. 0800/2361 111.

