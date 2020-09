Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Tankstelleneinbruch vom 21. August aufgeklärt, tatverdächtiges Duo für weitere Taten in derselben Nacht verantwortlich?; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim (ots)

In der Nacht zum 21. August brachen zunächst unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Neulandstraße ein. Ein Zeuge hatte die Polizei darüber informiert; eine sofort eingeleitete Fahndung war jedoch ohne Ergebnis verlaufen. Es wurden zwar kurz nach der Tat vier Personen kontrolliert, auf die die Beschreibungen des Zeugen in etwa zutrafen, allerdings erhärtete sich der Tatverdacht gegen sie nicht.

Auf die Spur der beiden jetzt ermittelten Tatverdächtigen kamen die Fahnder des Polizeireviers Sinsheim über die Auswertung der Überwachungskamera der Tankstelle. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei 16- und 18-Jahre alte Sinsheimer. Beide sind in Teilen geständig.

Wie die Ermittler weiter herausfanden, sollen beide Verdächtige in derselben Nacht, aber noch vor dem Tankstelleneinbruch versucht haben, Schaustellerbuden in der Innenstadt aufzubrechen.

Nach dem Tankstelleneinbruch sollen sie zudem noch versucht haben, mehrere Briefkästen in der Hauptstraße aufzubrechen. Der dabei insgesamt angerichtete Gesamtschaden lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Die Ermittlungen dauern noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell