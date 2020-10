POL-LB: Schönaich: Sattelauflieger besprüht; Leonberg-Eltingen: Unbekannte berauben 25-Jährigen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg

Schönaich: Sattelauflieger besprüht

Zwischen Freitag 16.00 Uhr und Samstag 18.00 Uhr wurde ein Sattelauflieger, der in der Straße "Im Vogelsang" im Bereich des Stadions abgestellt war, beschädigt. Ein noch unbekannter Täter besprühte den weißen Auflieger mit grüner Farbe. Er hinterließ eine großflächige Ziffernkombination. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Leonberg-Eltingen: Unbekannte berauben 25-Jährigen

Nach einem Raub, der sich am Dienstagmorgen, gegen 09.15 Uhr, in der Lobensteiner Straße in Eltingen ereignete, ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg. Zwei noch unbekannte Täter sollen einem 25-Jährigen in einer Wohnung zunächst einen vierstelligen Betrag gestohlen haben. Als dieser die beiden im weiteren Verlauf auf das fehlende Geld ansprach, wurde er von ihnen in die Lobensteiner Straße zitiert, wo das Geld wieder zurück gegeben werden sollte. Von dort aus alarmierte der 25-Jährige, der alkoholisiert war, die Polizei. Als die beiden unbekannten Täter dies bemerkten, riss ihm einer das Handy aus der Hand. Des Weiteren wurde er durch einen der Täter mit einem kleinen Messer im Gesicht leicht verletzt. Die Täter suchten anschließend vermutlich mitsamt dem Bargeld und dem Handy das Weite. Einer der beiden Unbekannten soll etwa 40 Jahre alt sein und trug eine grüne Jogginghose, schwarze Oberbekleidung und weiße Schuhe. Der Komplize, der zwischen 35 und 38 Jahre alt sein soll, hatte einen schwarzen Jogginganzug an. Beide wurden als südländische Typen beschrieben. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz. Der verletzte 25-Jährige mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnumer 0800/1100225 entgegen.

