POL-LB: Verkehrsunfall in Ludwigsburg; Unfallfluchten in Ludwigsburg und in Schwieberdingen

Ludwigsburg-West: Radfahrerin leicht verletzt

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Dienstag eine 80-jährige Radfahrerin in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie gegen 18:00 Uhr in Ludwigsburg-West in einen Verkehrsunfall involviert war. Zur genannten Zeit war eine 31-jährige Ford-Lenkerin in westliche Richtung auf der Mörikestraße unterwegs und wollte im weiteren Verlauf nach rechts auf die Schlieffenstraße einbiegen. Beim Abbiegemanöver prallte die Autofahrerin vermutlich aus Unachtsamkeit mit der Radfahrerin zusammen, die parallel geradeaus auf der Mörikestraße fuhr. Hierdurch kam die 80-jährige zu Fall und es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro.

Ludwigsburg-West: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Renault Trafic, der am Montag zwischen 08:55 Uhr und 09:10 Uhr in der Steinbeisstraße in Ludwigsburg-West abgestellt war. Der Kleinbus stand auf dem Parkplatz eines Supermarktes und wurde im Bereich der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte letztendlich aus dem Staub. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353.

Schwieberdingen: Audi beschädigt - Verursacher geflüchtet

Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 6.000 Euro zu kümmern, suchte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in Schwieberdingen das Weite. Zwischen Sonntag 01:00 Uhr und Dienstag 18:00 Uhr stieß der Unbekannte mutmaßlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen die Fahrerseite eines Audi, der an der Einmündung Sophie-Scholl-Straße / Clara-Schumann-Straße außerhalb einer Parkflächenmarkierung geparkt war. Der Schaden dürfte durch ein größeres Fahrzeug verursacht worden sein. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, entgegen.

