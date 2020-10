Polizei Bonn

POL-BN: 26-jähriger Bonner nach Kokainfund in Untersuchungshaft - Ermittlungen der EG Tannebusch zu Mittätern dauern an

Bonn (ots)

Am Sonntag (04.10.2020) gegen 21:45 Uhr wurden Beamte der Wache Gabi und des Ordnungsamtes der Stadt Bonn auf eine dreiköpfige Personengruppe aufmerksam, die sich im Bereich Noeggerathstraße in Bonn aufhielten. Als sich die Beamten näherten versuchte ein 26-Jähriger sich zügig zu entfernen, konnte aber gestellt und kontrolliert werden. Er sowie ein 31-Jähriger und ein 18-Jähriger wurden kontrolliert. Überprüfungen ergaben, dass alle drei Personen einschlägige Erkenntnisse wegen Betäubungsmittelhandel haben. Sie wurden zuletzt am 12.02.2020 in Rahmen einer groß angelegten Durchsuchungs- und Festnahmeaktion der EG Tannenbusch festgenommen (siehe unsere Pressemeldung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4518072). Bei der Durchsuchung der Personen wurden die Beamten bei dem 26-Jährigen fündig. Er führte eine Tüte Kokain mit sich. Er wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen übernahm die EG Tannenbusch des Kriminalkommissariats 33. Eine vorläufige Untersuchung ergab, dass das sichergestellte Kokain (20 Gramm) einem Straßenverkaufswert von ca. 1.500 Euro hat. Da weitere noch nicht abgeschlossene Verfahren gegen den Tatverdächtigen anhängig sind, wurde er auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wegen Wiederholungsgefahr und dem Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen dem Haftrichter vorgeführt, der heute die Untersuchungshaft anordnete. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen der EG Tannenbusch wird nun geprüft, ob der 18-Jährige und der 31-Jährige auch in den erneuten mutmaßlichen Handel mit Kokain involviert waren.

