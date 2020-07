Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vergebens auf die große Liebe gewartet

Landau / Frankfurt (ots)

Ein 48-jähriger Landauer Witwer wurde über das Online Portal Facebook auf eine attraktive rumänische Frau aufmerksam. Dieser lud die angeblich junge Frau ein, ihn doch in Deutschland zu besuchen. Die Rumänin vermittelte den Mann an ein angebliches Reisebüro in Rumänien. Dort schnappte die Betrugsfalle dann zu. Der dortige "Mitarbeiter" verlangte neben dem Betrag für das Flugticket noch verschiedenste Gebühren. Innerhalb von drei Tagen wurde der Mann insgesamt 1300 Euro los, die Rumänin ist nie in Frankfurt gelandet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Polizeiinspektion Landau

POK Sebastian Bollinger

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell