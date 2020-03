Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf: Kioskeinbruch im Sambugaweg Polizei sucht Zeugen der Tat

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Kurz nach 4 Uhr in der Nacht zum Mittwoch alarmierte eine Zeugin via Notruf die Polizei, da sie vor wenigen Minuten zwei Männer mit mehreren gefüllten schwarzen Säcken vom Kiosk im Sambugaweg in Richtung Alemannenweg habe weglaufen sehen. An dem Kiosk stellte sie zudem eine eingeschlagene Scheibe fest.

Mehrere Streifenwagenbesatzungen fuhren unverzüglich nach Bekanntwerden das Objekt an, konnten die Täter aber nicht mehr ausfindig machen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge stahlen sie eine bislang unbekannte Anzahl an Zigaretten. Der Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Ermittlungen der Polizei dauern aktuell jedoch noch an.

Zeugen, die kurz nach 4 Uhr im Sambugaweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/57090, oder den Polizeiposten Walldorf, Tel.: 06227/841999-0, zu informieren.

