Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Zwei Männer nach schwerem Raub in Untersuchungshaft

Bonn (ots)

Zwei Männer (33, 37) befinden sich seit Samstag (03.10.2020) in Untersuchungshaft. Sie sind dringend verdächtig, am Freitagnachmittag (02.10.2020) eine 59-jährige Frau in ihrer Wohnung in Bonn-Castell beraubt zu haben.

Zur Tatzeit gegen 17:00 Uhr hatten aufmerksame Nachbarn das Geschehen bemerkt und die Polizei verständigt. Mehrere Streifenwagen der Polizeiwachen Innenstadt und Ramersdorf begaben sich in die Nähe des Tatortes. Eine Zeugin beobachtete die beiden Männer auf ihrer Flucht in eine Parkanlage an der Graurheindorfer Straße, wo beide kurz darauf nach Hinweis der Zeugin von den Beamten gestellt und vorläufig festgenommen wurden. Bei der Festnahme trug der 33-Jährige einen Rucksack mit Raubgut bei sich.

Wie sich im Rahmen erster Ermittlungen herausstellte, hatte der 37-Jährige bei der ihm bekannten 59-Jährigen geklingelt und war eingelassen worden, während der 33-Jährige Schmiere stand. In der Wohnung überwältigte und bedrohte der 37-Jährige sein Opfer und verließ die Räume schließlich mit Bargeld und Schmuck. Gemeinsam flüchteten beide Tatverdächtige dann vom Ort des Geschehens.

Nachdem die Männer ins Polizeipräsidium gebracht worden waren, entnahm ein Arzt ihnen Blutproben, da beide angaben, vor der Tat Rauschgift konsumiert zu haben. Auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft wurden beide bereits zuvor polizeibekannten Männer einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Untersuchungshaftbefehle für das Duo. Für den 33-Jährigen lag außerdem zuvor bereits ein Vollstreckungshaftbefehl wegen räuberischer Erpressung vor. Beide wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

