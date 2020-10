Polizei Bonn

POL-BN: Tankstelleneinbruch in Wachtberg-Berkum - Unbekannte entwenden Tabakwaren und Spirituosen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den Nachtstunden auf den 04.10.2020 kam es auf der Straße "Am Wachtbergring" in Berkum zu einem Einbruch in eine Tankstelle: Gegen 00:45 Uhr suchten mehrere unbekannte Täter das Gelände der Tankstelle auf. Nach dem aktuellen Sachstand verschafften sie sich durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüre Zugang in den Geschäftsraum, in dem sie dann neben Zigaretten auch Spirituosen und weitere Waren im Umfang von mehreren tausend Euro entwendeten - die Einbrecher verließen den Tatort schließlich unerkannt. Die Täter lösten bei der Aktion eine Alarmanlage aus. Im Zuge der hierdurch eingeleiteten, polizeilichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden die Unbekannten bislang noch nicht festgestellt.

Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Geschehen übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell