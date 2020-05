Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 27.05.2020 für den Bereich Wolfenbüttel. Nachtrag zu einer Pressemeldung.

Salzgitter (ots)

Ursprungsmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4565210

Wolfenbüttel: Containerbrand, Montag, 06.04.2020, gegen 00:20 Uhr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Montag, kurz nach Mitternacht, der Inhalt eines Altpapiercontainers, welcher an der Adersheimer Straße aufgestellt ist, in Brand. Das Feuer konnte durch die eingesetzte Feuerwehr schnell abgelöscht werden. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können keine Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331/933-0.

Ergänzung der ursprünglichen Pressemeldung:

Im Rahmen der Ermittlungen zum Containerbrand wurde das abgebildete Fahrrad von einer Person, die vom Ereignisort flüchtete, während der Verfolgung in einem Vorgarten zurückgelassen. Die Polizei Wolfenbüttel sucht daher Zeugen, die Angaben zum Fahrrad, dem Eigentümer oder dem Benutzer machen können. Bitte wenden Sie sich an die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/933-0.

