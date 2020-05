Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.05.2020

Peine (ots)

Nachtrag zu: Elektrofahrzeuge gerieten in Brand

Am 12.05.2020, gegen 23:20 Uhr, gerieten, wie bereits berichtet, mehrere Elektrofahrzeuge auf dem Hof des Postverteilzentrums in der Straße "Im Großen Felde" in Peine in Brand.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 300.000 Euro.

Brandermittler der Polizei, sowie ein Brandsachverständiger, haben den Brandort untersucht. Demnach ist das Feuer an einem der E-Fahrzeuge ausgebrochen und hat sich anschließend auf die umstehenden Fahrzeuge ausgebreitet. Ein technischer Defekt an den verbauten Akkus kann durch die Spezialisten ausgeschlossen werden.

Am gestrigen Tag wurde das Brandfahrzeug auf Antrag der Staatsanwaltschaft einer weiteren technischen Begutachtung unterzogen.

Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist davon auszugehen, dass der Brand durch einen technischen Defekt im Bereich der Ladebuchse ausgebrochen ist.

Hinweise auf eine Brandstiftung haben sich nicht ergeben.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Stephanie Schmidt

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: stephanie.schmidt@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell