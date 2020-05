Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 27.05.2020

Peine (ots)

Einbruch in Geschäft

Am Mittwoch, gegen 01:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Geschäft in der Bahnhofstraße in Peine ein. Nachdem die Schaufensterscheibe durch die Täter zerstört wurde, gelangten diese in die Räumlichkeiten. Zur Schadenshöhe und eventuellem Diebesgut, kann zum derzeitigen Zeitpunkt nichts gesagt werden.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, in Verbindung zu setzen.

