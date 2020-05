Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Fahrer lieferten sich ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen.

Salzgitter, Lebenstedt, Kattowitzer Straße, 23.05.2020, 22:45 Uhr. Zwei Männer im Alter von 18 und 29 Jahren fuhren mit ihren Pkw BMW, kommend von der Westfalenstraße, in Richtung Kattowitzer Straße mit erhöhter Geschwindigkeit. In Höhe der Lichtsignalanlage Riesentrapp, welche zu diesem Zeitpunkt Rotlicht abstrahlte, mussten beide Fahrer halten. Nachdem die LSA auf Grünlicht umsprang, beschleunigten beide Fahrer stark ihre Geschwindigkeit. Hierbei ließen sie die Motordrehzahl enorm ansteigen. Im weiteren Verlauf lieferten sich beide ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Beamte der Polizei konnten die Personalien der Fahrer ermitteln und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Verbotene Kraftfahrzeugrennen dieser Art gefährden die Fahrer und andere zum Teil auch Unbeteiligte. Kommt es bei erhöhten Geschwindigkeiten zu Unfällen, werden hiebei neben hohen Sachschäden oft auch Personen verletzt.

Bei Delikten dieser Art wird in jedem Fall die zuständige Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Die Polizei appelliert, sich nicht an solchen Kraftfahrzeugrennen zu beteiligen und kündigt an, auch in Zukunft konsequent einzuschreiten.

