POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Wolfenbüttel vom 26.05.2020

Verkehrsunfallflucht

Am Montag, in der Zeit zwischen 07:20 Uhr und 16:05 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen auf dem Parkplatz in der Halchterschen Straße in Wolfenbüttel abgestellten Opel Astra.

Der Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den von ihm angerichteten Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Wolfenbüttel, Telefon 05331/9330, in Verbindung zu setzen.

