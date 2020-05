Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 25.05.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Kinderwagen durch Feuer beschädigt.

Salzgitter, Lebenstedt, Kampstraße, 24.05.2020, 19:00 Uhr. Ein in einem Kellerraum abgestellter Kinderwagen wurde durch eine Brandentwicklung beschädigt. Zur Ursache bzw. Entstehung des Brandes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zudem kam es an der Wand und an der Decke zu Rußanhaftungen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Schadenshöhe beträgt ca. 150 Euro.

Täter entzündeten Prospekte.

Salzgitter, Lebenstedt, Immendorfer Straße, 24.05.2020, 06:35 Uhr. Mehrere in einer Bushaltestelle gelagerte Prospekte wurden durch derzeit unbekannte Täter in Brand gesetzt. Hierdurch entstand zudem eine leichte Beschädigung an der Bushaltestelle. Die Schadenshöhe wird mit 500 Euro angegeben.

