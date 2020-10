Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Tannenbusch: 24-Jähriger nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Freitag (02.10.2020) wurde ein 24-Jähriger in Bonn-Tannenbusch zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen.

Der Mann war zuvor als Beifahrer in einem Auto unterwegs, dass bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle von einem Streifenteam im Brieger Weg überprüft wurde. Da der 24-Jährige sich bei der Kontrolle nicht ausweisen wollte, durchsuchten ihn die Beamten nach Ausweispapieren. Hiergegen sperrte der 24-Jährige sich und leistete in der Folge aktiven Widerstand gegen die Maßnahme. Gleichzeitig begann er, Beleidigungen gegen die Beamten auszusprechen. Der 24-Jährige konnte nur mit Hilfe von Unterstützungskräften überwältigt werden. Anschließend wurde er zur Verhinderung weiterer Straftaten in einem Streifenwagen ins Polizeipräsidium gebracht. Drei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Am Freitagmorgen wurde der 24-Jährige wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Gegen ihn wird nun wegen Tätlichen Angriffes sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung ermittelt.

