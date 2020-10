Polizei Bonn

POL-BN: Telefonbetrüger weiter aktiv - Falscher Polizist von Fahndern in Ippendorf festgenommen

Bonn (ots)

Bereits seit einigen Tagen wurde eine 76-jährige Frau aus Bonn von Telefonbetrügern attackiert - die falschen Polizisten tischten auch in diesem Fall ihre üblichen Lügengeschichten von " dringenden Ermittlungen" und dem "Schutz von Geld und Bargeld" der Betroffenen auf.

Die Seniorin übergab daraufhin in den zurückliegenden 14 Tagen vor ihrer Wohnanschrift zweimal Bargeld und in einem Fall auch Schmuck im Umfang von mehreren zehntausend Euro an die falschen Polizisten.

Ermittlungen der Fahnder vom zuständigen KK 21 im Zusammenhang mit einem zurückliegenden Fall, bei dem am 23.09.2020 zwei falsche Polizisten nach einem Telefonkontakt mit einer richtigen Polizistin festgenommen worden waren,

(siehe auch Meldung vom 24.09.2020 / 09:55 Uhr)

führten schließlich auch auf die Spur der Betrüger, die in dem geschilderten, aktuellen Fall der 76-Jährigen aktiv waren.

Die Ermittler schalteten sich daraufhin in das Geschehen ein und nahmen Kontakt mit der Geschädigten auf. Noch in den Nachmittagsstunden des 01.10.2020, gegen 15:00 Uhr, klickten dann in Bonn-Ippendorf die Handschellen für einen Betrüger, der nach fortgesetzten Telefonkontakten der falschen Polizisten weitere Barschaft von der bereits zweimal Geschädigten abholen wollte.

Der Tatverdächtige wurde von den Fahndern auf offener Straße gestellt und vorläufig festgenommen. Die spezialisierten Ermittler des KK 21 führen nun in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwalt die weitergehenden Ermittlungen zu den Fällen.

Der 28-Jährige deutsche Staatsangehörige türkischer Abstammung stammt aus dem Raum Düsseldorf. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

In den letzten Tagen und Wochen sind die falschen Polizisten, oftmals in der Kombination mit falschen "Einsatzleitern" und "Staatsanwälten" im Zuständigkeitsbereich der Bonner Polizei wieder sehr aktiv. Auch wenn der ganz überwiegende Teil der dreisten Betrugsversuche scheitert - in Einzelfällen schädigen die Telefonbetrüger als "falsche Polizisten" oder auch als "falsche Enkel" immer wieder zumeist Senioren um Geld und Schmuck in nicht unerheblichem Umfang.

